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” مارسيلو ” يرد على انتقاله ليوفنتوس بتغزله بريال مدريد

” مارسيلو ” يرد على انتقاله ليوفنتوس بتغزله بريال مدريد
طلال الغامدي(صدى):

علق البرازيلي مارسيلو على التقارير التي ترتبط باللحاق بصديقه السابق كريستيانو رونالدو وذهابه إلى ” يوفنتوس ” .

وتغزل ” مارسيلو ” في فريقه عبر تغريدة له على ” تويتر ” قائلاً: ” أحبك يا ريال مدريد، مثل دائمًا ” .

وأصبح ” مارسيلو ” من دون منافس في مركز الظهير الأيسر؛ وذلك عقب رحيل الفرنسي ثيو هيرنانديز لصفوف ريال سوسيداد، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

بينما سيتواجد ” ناتشو فيرنانديز ” كبديل لمارسيلو؛ وذلك في حال غيابه عن المباريات هذا الموسم.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 392 ] نشر منذ 27 دقيقة

والله هذا الشاب ممتاز 😍😍

[ عدد التعليقات: 1851 ] نشر منذ 27 دقيقة

بالتوفيق لك في الخير دائما

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