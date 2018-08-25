” مارسيلو ” يرد على انتقاله ليوفنتوس بتغزله بريال مدريد

طلال الغامدي(صدى):

علق البرازيلي مارسيلو على التقارير التي ترتبط باللحاق بصديقه السابق كريستيانو رونالدو وذهابه إلى ” يوفنتوس ” .

وتغزل ” مارسيلو ” في فريقه عبر تغريدة له على ” تويتر ” قائلاً: ” أحبك يا ريال مدريد، مثل دائمًا ” .

وأصبح ” مارسيلو ” من دون منافس في مركز الظهير الأيسر؛ وذلك عقب رحيل الفرنسي ثيو هيرنانديز لصفوف ريال سوسيداد، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

بينما سيتواجد ” ناتشو فيرنانديز ” كبديل لمارسيلو؛ وذلك في حال غيابه عن المباريات هذا الموسم.