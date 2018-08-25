الأمير عبدالرحمن بن مساعد يرد على شائعات صورة لعبة ” البلوت ” في الحج

نواف السالم(صدى):

علق الأمير عبدالرحمن بن مساعد على الصورة التي جمعته مع شقيقه الأمير عبدالله بن مساعد والفنان عبادي الجوهر، وهم يلعبون ” البلوت ” ، مفنداً ما لحقها من شائعات أنه تم التقاطها خلال موسم الحج.

وقال الأمير عبدالرحمن في توضيحه لحقيقة الصورة عبر حسابه في ” تويتر ” : ” الصورة خارج المملكة.. ولا يمكن الحج خارجها! .. ثانيًا:- عبادي ماهو محرم ( متدفي من المكيف) ثالثًا:- الصورة مأخوذة من انستغرام أخي عبدالله ” .

وأضاف بن مساعد : ” رابعًا :- ما استدعى جوابي على سؤالك مغرضين وضعوا الصورة وعليها تعليق :- حج مبرور! خامسًا:- أهل العقول في نعمة.

وكانت الصورة قد أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي ، بعد أن لحقها شائعات كثيرة أنهم يلعبون “ البلوت ” في الحج، ليرد نافياً ما تم تداوله ويوضح الحقيقة.

إقرأ أيضا: