الأمير عبدالرحمن بن مساعد يرد على شائعات صورة لعبة ” البلوت ” في الحج
علق الأمير عبدالرحمن بن مساعد على الصورة التي جمعته مع شقيقه الأمير عبدالله بن مساعد والفنان عبادي الجوهر، وهم يلعبون ” البلوت ” ، مفنداً ما لحقها من شائعات أنه تم التقاطها خلال موسم الحج.
وقال الأمير عبدالرحمن في توضيحه لحقيقة الصورة عبر حسابه في ” تويتر ” : ” الصورة خارج المملكة.. ولا يمكن الحج خارجها! .. ثانيًا:- عبادي ماهو محرم ( متدفي من المكيف) ثالثًا:- الصورة مأخوذة من انستغرام أخي عبدالله ” .
وأضاف بن مساعد : ” رابعًا :- ما استدعى جوابي على سؤالك مغرضين وضعوا الصورة وعليها تعليق :- حج مبرور! خامسًا:- أهل العقول في نعمة.
وكانت الصورة قد أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي ، بعد أن لحقها شائعات كثيرة أنهم يلعبون “ البلوت ” في الحج، ليرد نافياً ما تم تداوله ويوضح الحقيقة.
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طلال[ عدد التعليقات: 2847 ] نشر منذ 1 ساعة
والله بستعجب لماذا لا يدعون الخلق للخالق !!!
محمد[ عدد التعليقات: 392 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يهدي الجميع ويصلح الاحوال يارب 🙌🙌
ماجد[ عدد التعليقات: 103 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يعلم وانتم لا تعلمون
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52645 ] نشر منذ 1 ساعة
لا يهمك نباح النابحين ونعيق الغربان الناعقين ، ياسمو الأمير ,,
,, وما تعليقهم وزيفهم إلا شاهداً على تفاهتهم وحقارتهم وحقدهم الأعمى ,,