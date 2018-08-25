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الأمير عبدالرحمن بن مساعد يرد على شائعات صورة لعبة ” البلوت ” في الحج

الأمير عبدالرحمن بن مساعد يرد على شائعات صورة لعبة ” البلوت ” في الحج
نواف السالم(صدى):

علق الأمير عبدالرحمن بن مساعد على الصورة التي جمعته مع شقيقه الأمير عبدالله بن مساعد والفنان عبادي الجوهر، وهم يلعبون ” البلوت ” ، مفنداً ما لحقها من شائعات أنه تم التقاطها خلال موسم الحج.

وقال الأمير عبدالرحمن في توضيحه لحقيقة الصورة عبر حسابه في ” تويتر ” : ” الصورة خارج المملكة.. ولا يمكن الحج خارجها! .. ثانيًا:- عبادي ماهو محرم ( متدفي من المكيف) ثالثًا:- الصورة مأخوذة من انستغرام أخي عبدالله ” .

وأضاف بن مساعد : ” رابعًا :- ما استدعى جوابي على سؤالك مغرضين وضعوا الصورة وعليها تعليق :- حج مبرور! خامسًا:- أهل العقول في نعمة.

وكانت الصورة قد أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي ، بعد أن لحقها شائعات كثيرة أنهم يلعبون “ البلوت ” في الحج، ليرد نافياً ما تم تداوله ويوضح الحقيقة.

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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2847 ] نشر منذ 1 ساعة

والله بستعجب لماذا لا يدعون الخلق للخالق !!!

[ عدد التعليقات: 392 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يهدي الجميع ويصلح الاحوال يارب 🙌🙌

[ عدد التعليقات: 103 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يعلم وانتم لا تعلمون

[ عدد التعليقات: 52645 ] نشر منذ 1 ساعة

لا يهمك نباح النابحين ونعيق الغربان الناعقين ، ياسمو الأمير ,,

,, وما تعليقهم وزيفهم إلا شاهداً على تفاهتهم وحقارتهم وحقدهم الأعمى ,,

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