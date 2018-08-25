واصفهما بـ ” الخونة ” .. منشد إيراني شهير يشن هجوما ضد روحاني ورفسنجاني
تفاقمت الأزمات في إيران وازداد حال البلاد سوءًا في ظل حكم الرئيس الحالي حسن روحاني، والأسبق الراحل هاشمي رفسجناني؛ الأمر الذي دفع المنشد الإيراني الشهير ” منصور أرضي ” إلى وصفهما بـ ” الخونة ” نظير كل ما ارتكبوه في حق بلادهما.
وانتقد المدّاح الإيراني أداء حكومتي روحاني ورفسنجاني، خلال كلمة له بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى؛ بينما خرج عدد من طلبة ” قم ” في وقفات احتجاجية ضد حكومة حسن روحاني؛ حيث هدد المحتجون روحاني بمصير رفسنجاني إذا استمر في إدارة البلاد على هذا المنوال.
ومن الجدير بالذكر، أن ” رفسنجاني ” توفي في عام 2016 في ظروف غامضة بحسب أقوال المقربين منه؛ حيث وافته المنيَّة حين كان يقضي وقتًا في مسبح بأحد منازله بشمال العاصمة طهران.
محمد[ عدد التعليقات: 398 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بين أيديهم سالمين يارب 🙌
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 1853 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبي الله ونعم الوكيل في كل مجرم ظالم ياااااارب
alfahd42[ عدد التعليقات: 18513 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين يارب