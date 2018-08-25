واصفهما بـ ” الخونة ” .. منشد إيراني شهير يشن هجوما ضد روحاني ورفسنجاني

طهران(صدى):

تفاقمت الأزمات في إيران وازداد حال البلاد سوءًا في ظل حكم الرئيس الحالي حسن روحاني، والأسبق الراحل هاشمي رفسجناني؛ الأمر الذي دفع المنشد الإيراني الشهير ” منصور أرضي ” إلى وصفهما بـ ” الخونة ” نظير كل ما ارتكبوه في حق بلادهما.

وانتقد المدّاح الإيراني أداء حكومتي روحاني ورفسنجاني، خلال كلمة له بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى؛ بينما خرج عدد من طلبة ” قم ” في وقفات احتجاجية ضد حكومة حسن روحاني؛ حيث هدد المحتجون روحاني بمصير رفسنجاني إذا استمر في إدارة البلاد على هذا المنوال.

ومن الجدير بالذكر، أن ” رفسنجاني ” توفي في عام 2016 في ظروف غامضة بحسب أقوال المقربين منه؛ حيث وافته المنيَّة حين كان يقضي وقتًا في مسبح بأحد منازله بشمال العاصمة طهران.