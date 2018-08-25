طلاب الطب السعوديين يواصلون رحيلهم عن كندا خلال 3 أسابيع

عادل الحربي(صدى):

أوضحت جامعات كندية، أنه أمام طلبة الطب السعوديين 3 أسابيع للعودة إلى المملكة، والبحث عن جامعات في دول أخرى للتسجيل بها لمتابعة تخصصاتهم؛ حيث أن جامعات دالاهاوزي في هاليفاكس ومكغيل في مونتريال وجامعتان في تورونتو، أدوا أن المملكة أمهلت نحو 800 طالب طب حتى 22 سبتمبر لمغادرة كندا.

ومن جانبها، أكدت المتحدثة باسم جامعة دالهاوزي جينيفر ليفاندوفسكي، أن الملحقية الثقافية السعودية في كندا أبلغت كلية الطب بتمديد المهلة النهائية لمغادرة الطلاب السعوديين حتى 22 سبتمبر.

واعتبرت الكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا، أن مغادرة طلاب الطب السعوديين سيتأثر بها نحو 25 ألف مريض بمستشفيات كندا؛ فيما يأتي ذلك بعد تدهور العلاقات السعودية الكندية؛ بسبب التدخل الكندي في شؤون المملكة.