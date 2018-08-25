313 جهازا للتهوية تواجه الأجواء الحارة وتسعد جماهير الجوهرة

الرياض(صدى):

شهدت مباراة فريقي الاتحاد والوصل ضمن ذهاب دور الـ 32 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال، التشغيل الفعلي لأجهزة التهوية بمدرجات استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في محافظة جدة، بدعم من سمو ولي العهد بوصفها إحدى الخطوات التطويرية لبيئة الملاعب التي أعلنها معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ في أواخر أكتوبر الماضي.

وتم الالتزام ببدء تركيبها من أجل توفير بيئة مثالية ومناسبة للمشجعين في المدرجات، حيث تم تركيب أكثر من 313 جهازاً للتهوية موزعة أسفل الأدوار الثلاثة للمدرجات، تعمل على تحسين وتلطيف الأجواء والنزول بدرجات الحرارة إلى 7 – 8 درجات عن الحرارة الفعلية كحد أدني، بالإضافة إلى أنها تعمل بصورة إيجابية في حال عدم ارتفاع نسبة الرطوبة, حيث بدأ واضحاً التغيير الكبير الذي أحدثته هذه الأجهزة، ما انعكس بصورة إيجابية على أكثر من 32 ألف مشجع احتضنتهم مدرجات استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية أمس في مباراة فريق الاتحاد وضيفه فريق الوصل الإماراتي.

يذكر أن التجربة خضعت للتقييم من قبل أجهزة قياس الأداء وسط الظروف المناخية ومدى تأثيرها على أرضية الملعب، وللعديد من نقاط التقييم التي من شأنها توفير بيئة جاذبة للمشجع دون أي مؤثرات على الملعب وحركة الكرة.