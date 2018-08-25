تقديم محمد القس لحفل النصر يثير جدلا واسعا.. والنادي يرد على المنتقدين

نواف السالم(صدى):

نظم نادي النصر أمس الجمعة حفلًا ضخمًا؛ لتقديم النجوم الذين تعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية التي أغلقت في المملكة أمس الأول، حيث أسند النادي تقديم الحفل للفنان السوري محمد القس؛ بناءً على طلبه.

وأثار تقديم ” القس ” للحفل جدلاً واسعًا بالمملكة؛ وذلك بعدما انتقد المحلل والكاتب السعودي تقديم ” أجنبي ” على حد قوله، للحفل في ظل وجود كوادر وطنية.

حيث غرد ” اللاحم ” على ” تويتر ” قائلاً: ” شيء مهين ومذل، أجنبي يقدم حفلًا في السعودية لنادٍ سعودي وجمهور سعودي ” .

ومن جانبه علق عبدالله بن زنان، المتحدث الرسمي لنادي النصر السعودي، على انتقادات اللاحم، قائلاً: ” المبدع محمد القس طلب في تغريدة سابقة أن يكون مقدمًا لاحتفال النصر بنجومه، ونحن في إدارة نادي النصر نفخر بالجميع، ونرحب بالجميع، ومحمد يعيش في المملكة منذ أكثر من ٣٠ سنة، و ما رأينا منه إلا كل الخير ” .

وفي ذات السياق، تصدر وسم ” محمد القس ولدنا ” موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ليعبر نشطاء ” تويتر ” عن تضامنهم مع الفنان السوري محمد القس؛ وهو ما دفع ” اللاحم ” لحذف تغريدته لاحقًا.

تجدر الإشارة إلى أن ” القس ” هو فنان سوري يعيش في المملكة العربية السعودية منذ30 عامًا، وشارك في أعمال درامية سعودية، ويوصف نفسه بأنه نصراوي عتيق.

وغرد ” القس ” قبل حفل نادي النصر، قائلاً: ” إذا كان هناك حفل لتقديم لاعبي النصر لهذا الموسم، فأنا أتقدم حبًا و تطوعًا؛ لأتشرف بأن أكون مقدمًا للحفل كاملًا باللغتين العربية والإنجليزية، وإن لم أنل هذا الشرف يكفيني صحبة عشاق العالمي الشامخين على المدرج ” .