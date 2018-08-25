بالفيديو.. حاجة إيرانية تشكر المملكة بعد إنقاذها من جلطة
تمكن فريق طبي بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، من إنقاذ حاجة إيرانية تدعى ” صفية ” في العقد السادس من العمر، من جلطة قلبية حادة وانسداد بشرايين القلب.
ووجهت الحاجة صفية رسالة، قائلةً: ” أشكر الجميع على الخدمات الممتازة التي لم أكن أتوقعها، حتى حضرت، وأدعو لهم بأن يسلّمهم الله جميعاً؛ لأنهم اهتموا بي جيدًا ” ؛ حيث أجرت عملية قسطرة قلبية.
وتلقت المدينة بواسطة خدمة الخط الساخن بلاغًا عن حالة المريضة المتمثلة في إصابتها بجلطة قلبية حادة؛ بسبب انسداد بالشرايين، حيث تم استقبالها عبر الإخلاء الطبي الجوي للقوات المسلحة، وتم نقلها إلى غرفة القسطرة فور وصولها إلى المدينة الطبية بعد تشخيصها.
وعلى الفور، أجريت لحاجة الإيرانية عملية لتوسيع وفتح الشرايين المسدودة، وتكللت العملية بالنجاح، ثم نُقلت المريضة إلى قسم العناية المركزة للقلب بعد استقرار حالتها؛ لمتابعتها بشكل مكثف.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52630 ] نشر منذ 51 دقيقة
الحمد لله على سلامتها ,,
,, هذا هو دأب حكامنا وشعبهم المسلم المؤمن المخلص ، سواءاً الرسميين او المدنيين ، فلا غرابة منهم فعل الخير والصلاح ، لأنهم اهل اسلام صادق نقي وإيمان باالله قوي ، ونذروا انفسهم خداماً لضيوف الرحمن الآتين من كل فج عميق ، لايرجون منما يفعلونه إلا مرضاة الله ، بدون اي تمييز بين حجاج بيت الله ,,
,, شكراُ لله ثم لملكنا سلمان ، وشكراً لشعب سلمان الوفي ,,
,, وآخر دعوانا ان الحمد لله على تيسيره وإعانته لنا على خدمة الحجاج وإنجاح الموسم في كل يسر وراحه ,,