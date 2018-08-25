بالفيديو.. حاجة إيرانية تشكر المملكة بعد إنقاذها من جلطة

نايف السالم (صدى):

تمكن فريق طبي بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، من إنقاذ حاجة إيرانية تدعى ” صفية ” في العقد السادس من العمر، من جلطة قلبية حادة وانسداد بشرايين القلب.

ووجهت الحاجة صفية رسالة، قائلةً: ” أشكر الجميع على الخدمات الممتازة التي لم أكن أتوقعها، حتى حضرت، وأدعو لهم بأن يسلّمهم الله جميعاً؛ لأنهم اهتموا بي جيدًا ” ؛ حيث أجرت عملية قسطرة قلبية.

وتلقت المدينة بواسطة خدمة الخط الساخن بلاغًا عن حالة المريضة المتمثلة في إصابتها بجلطة قلبية حادة؛ بسبب انسداد بالشرايين، حيث تم استقبالها عبر الإخلاء الطبي الجوي للقوات المسلحة، وتم نقلها إلى غرفة القسطرة فور وصولها إلى المدينة الطبية بعد تشخيصها.

وعلى الفور، أجريت لحاجة الإيرانية عملية لتوسيع وفتح الشرايين المسدودة، وتكللت العملية بالنجاح، ثم نُقلت المريضة إلى قسم العناية المركزة للقلب بعد استقرار حالتها؛ لمتابعتها بشكل مكثف.