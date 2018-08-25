” الغامدي ” عن القرضاوي: يدلس ويخدع الشعب القطري

طلال الضوي(صدى):

رد القاضي بالمحكمة الجزائية في جدة يوسف الغامدي؛على تغريدة ” القرضاوي ” التي كتب فيها ” إن هذا الحج ليس لله تعالى حاجة فيه، الله غني عن العباد وإنما فرض عليهم فرائض ” .

حيث قال ” الغامدي ” : ” إن القرضاوي يدلس ويخدع الشعب القطري؛ حيث يعلم كل مسلم نقي العقيدة وطاهر العبادة، أن الله هو الغني الذي لا يحتاج إلى أحد الفرد الصمد ولكن الخلق يحتاجون إلى الله تعالى بما فرض عليهم من أركان للإسلام؛ لا قيام للإسلام إلا بها، ومن أعظمها – وكلها عظيمة – الركن الخامس، وهو حج بيت الله الحرام ” .

وأضاف: ” فمَن حج ولم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه، فهل بعد هذا الحديث العظيم والشأن الجليل يتنقص من الركن الخامس للحج ويزهد فيه الخلق للأغراض السياسية والدنيوية؛ تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم ” .