أحمد موسى: جمهور النصر يستحق أن نتعب من أجله

ماجد محمد(صدى):

قال اللاعب النيجيري، أحمد موسى، المنضم حديثًا إلى صفوف نادي النصر أن جمهور العالمي يستحق أن يتعب من أجله.

وأوضح أحمد موسى، قائلًا: ” أشعر بسعادة بالغة، فجمهور النصر يشعرك بالفرحة وهو يستحق أن نتعب من أجله، كما أنه ناد عظيم لأنك تشعر في صفوفه بسعادة وألفة، فالكل هنا يتعامل كعائلة واحدة. ”

وأضاف: ” الجميع هنا ينتظر انطلاق الدوري السعودي ونعلم أنها لن تكون بطولة سهلة ولكن سنعمل بكل جد واجتهاد لتحقيقه ” ؛ فيما أعرب عن سعادته بسبب ارتداء قميص العالمي في الموسم الحالي قادما من صفوف ليستر سيتي الإنجليزي.