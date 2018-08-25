توقعات باستمرار تراجع عجز المالية العامة في المملكة لـ 4.6%

عادل الحربي (صدى):

أبدى صندوق النقد الدولي توقعاته بأن يستمر تراجع عجز المالية العامة في المملكة من 9.3 % من إجمالي الناتج المحلي في 2017 إلى 4.6 %؛ وذلك من إجمالي الناتج المحلي في 2018، ثم یواصل التراجع إلى 1.7 % من إجمالي الناتج المحلي في 2019.

أما عن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المملكة خلال العام الجاري، فإنه يرتفع لـ 1.9 %، ويرتفع نمو القطاع ﻏﯿر اﻟﻨﻔطﻲ إﻟﻰ 2.3 %

كما أوضح الصندوق في تقرير صادر عنه، أن تحسن اﻟﻨﻤو سيزداد ﻋﻠﻰ اﻟﻤدى اﻟﻤﺘوﺴط؛ وذلك ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘطﺒﯿق اﻹﺼﻼﺤﺎت وارﺘﻔﺎع اﻟﻨﺎﺘﺞ اﻟﻨﻔطﻲ.