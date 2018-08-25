أفكرك مستقل ؟

عندما تباشر عملا ما ، الكل يستطيع القيام به ولكن كل واحد له طريقته ، فمثلا حفل تخرج الطلبة يحصل في كل المجالات وكل القطاعات لكل الطلبة ولكن كل حفل يختلف عن الآخر وهذا مميز وذاك أميز وهذا جميل وذاك أجمل وقد يكون العكس كذلك ، كل ذلك يعتمد بشكل مباشر على صاحب الأمر في ذاك المكان وفكره هو من يغير أو يبقى على خطى من سبقه ، وقس ذلك على الكثير من أمور الحياة ، وقس ذلك على فكرك أنت وسل نفسك : أفكري مستقل ؟ وإن كنت تفكر خارج الصندوق أو فكرك يشابه فكر من حولك ؟ هل تميزت في شيء عن محيطك وأثرت به أم أنت مجرد مستقبل لكل مؤثر من حولك ؟

لا تفهم من حديثي أن تترك أفكار الآخرين بل خذ من أفكارهم وأطلبهم طرح الفكرة ثم اصنع من أفكارهم فكرة خاصة بك تكون بصمتك فيها واضحة جلية ، أنت ابن لبيئتك ولكنك تستطيع أن تصنع الفرق من مجرد فكرة بسيطة ، اجعل فكرك مستقل عمن حولك لا تفكر كما يفكروا تماما بل خذ أفكارهم واجعلها في فكرة جديدة مميزة ، ولا تنسى أبدا : أنت تستطيع أن تصنع الفرق .