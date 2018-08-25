الحشد الشعبي يهاجم رئيس الوزراء العراقي

بغداد(صدى):

أصدرت قيادة الحشد الشعبي العراقي، بيانًا مهاجمة فيه موقف رئيس الوزراء حيدر العبادي؛ حيث اعتبرته جزءًا من المعتركات الحالية للحصول على ولاية ثانية؛ مؤكدةً أن استخدامه لسياسة الضغط وليّ الأذرع خلال الأعوام الماضية كانت مجاملة للأمريكيين من أجل تحقيق هذا الهدف.

وأشارت قيادة الحشد، إلى أن أساليب العبادي تركزت على عدم إعطاء مخصصات مالية كافية لمنح رواتب منتسبي الحشد أسوةً ببقية القوات الأمنية، عدا عن إهمال ملف القتلى والجرحى تحت ذرائع مختلفة؛ متهمةً إياه بمهاجمة الحشد لإسقاطه معنويًا، مخالفا توصيات المرجعية القاضية بعدم التهجم على رموز الحشد.

وأوضحت أن اتهام ” العبادي ” للحشد بقتل مسؤول المالية قاسم ضعيف واستغلال الموضوع في دعايته الانتخابية؛ فيما كانت وثيقة صادرة من مكتب القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، تداولتها وسائل إعلام محلية، قد كشفت توجيه الأخير بإلغاء مضمون الكتب الصادرة من الحشد الشعبي وعدم تسييسه.