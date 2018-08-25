” جد ” يطلق النار على حفيده يوم العيد.. والسبب لم يقبل يده
أقدم رجل تركي ” ثمانيني ” على قتل حفيده البالغ من العمر 24 عامًا، حيث أطلق عليه الرصاص؛ وذلك لأنه لم يقبل يده يوم العيد.
وبالتطرق لتفاصيل الواقعة، قام الجد بقتل حفيده؛ معتبرًا أنه لم يلق الاحترام منه، ثم أقدم على قتل نفسه بذات المسدس، حيث كان يُعاني من اضطرابًا عقليًا بسبب التقدم في العمر.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52630 ] نشر منذ 3 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52630 ] نشر منذ 3 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4565 ] نشر منذ 2 ساعتين
انا لله وانا اليه راجعون
ولاحول ولاقوة الا بالله
اللهم لك الحمد ان عافيتنا مما ابتليتهم به
اللهم اصلح احوال المسلمين
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4141 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله على العافيه
عبود[ عدد التعليقات: 2075 ] نشر منذ 1 ساعة
صدى ، يا صدى تسمعوني ، ركزو شوي لا كاتب المسودة ولا الكاتب على الكمبيوتر ، كلهم مدرعمين ، كيف في اول الخبر قتل حفيدة وفي الشطر الثاني من الخبر قتل نفسه .
ذكرتوني بيوم كنت كاتب ، وكتب معاملة تحت توقيع مدير المؤسسة وكتبت اسم المدير غلط بدل ما اكتب اسم المدير الحالي كتبت اسم المدير السابق وراحت للرئيس المباشر واشر المعاملة وراحت للمدير نفسه ووقع وراحت المعاملة للمقر الرئيسي وتمت الموافقه على الطلب ولا احد انتبه الا بعد ما رجعت لنا صورة من الموافقة على المعامله والمعاملة مرفقه معها ولمن وصلت عندي عاد احيلها للحفظ برقم وتاريخ انتبهت ان اسم المدير غلط ، يعني اخذت الطريق رايح جاي والعالم فاغرين .
عبود[ عدد التعليقات: 2075 ] نشر منذ 1 ساعة
اسف يا صدى طلعت انا اللي مدلخ هاذي المره قريت الخبر مره ثانيه وفهمت انو قتل نفسه وقتل الحفيد ، اكرر اسفي معليش تسير في اكبر العايلات .
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 3797 ] نشر منذ 1 ساعة
استغفر الله وأتوب اليه الواحد يمشي زي الألف مدري نلقاها من القريب وإلا البعيد
رااايق[ عدد التعليقات: 5221 ] نشر منذ 50 دقيقة
الجد شكله من الناس العصبيين **!! والمتعصبين لـ بروتوكولات العيد **!!
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على أخر أيامه ( كان يُعاني من اضطرابًا عقليًا بسبب التقدم في العمر ) *** خرف وصار يقط خيط وخيط *!!
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لا حول ولا قوة إلا بالله **
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16948 ] نشر منذ 26 دقيقة
اي والله خرف الله لايبلانا 😣
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4141 ] نشر منذ 19 دقيقة
عبود -شكلك تبي ترسل الخبر وراء المعامله-سوابق يعني-الله يسعدك-
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30898 ] نشر منذ 17 دقيقة
الله المستعان علشان سلمه