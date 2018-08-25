” جد ” يطلق النار على حفيده يوم العيد.. والسبب لم يقبل يده

أنقرة(صدى):

أقدم رجل تركي ” ثمانيني ” على قتل حفيده البالغ من العمر 24 عامًا، حيث أطلق عليه الرصاص؛ وذلك لأنه لم يقبل يده يوم العيد.

وبالتطرق لتفاصيل الواقعة، قام الجد بقتل حفيده؛ معتبرًا أنه لم يلق الاحترام منه، ثم أقدم على قتل نفسه بذات المسدس، حيث كان يُعاني من اضطرابًا عقليًا بسبب التقدم في العمر.