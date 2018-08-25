” مشروع نيوم ” يكشف ما يتم عمله حاليا ويؤكد: عناصر أساسية لا بد منها

علي القحطاني(صدى):

كشف مشروع ” نيوم ” أنه يعتمد على عناصر أساسية لابد من توفرها؛ على رأسها ” الأسس والخطط والقوى البشرية ” .

وأوضح ” نيوم ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أنه سيتم تطوير المخطط الأساسي ودراسة التقييمات البيئية، كما تم استلام العروض الخاصة بمساكن ومكاتب المهندسين والمشرفين على بدء العمل في مشروع نيوم.

يُذكر أن ” نيوم ” هو مشروع سعودي لمدينة عابرة للقارات أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ للنهوض بالمملكة وتحقيق رؤية 2030، وبدأت الحياة تعج بداخلها على مدى 10شهور، استطاعت الهيئة الخاصة بالمشروع بتحويل الحلم إلى واقع .