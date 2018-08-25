6 خطوات للتخلص من دهون البطن

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

تُعد دهون البطن ضمن أكثر المناطق العنيدة للغاية التي يصعب نزولها لكنها ليست بالخطوات المُستحيلة ، كل ما عليكي القيام به هو العمل عليها من خلال التمرينات الرياضية والأطعمة الصحية وبعض الخطوات التي تم رصدها من خلال هذه القائمة:

1- الابتعاد عن تناول الأطعمة المصنعة أو الدهون غير الصحية.

2- الابتعاد عن تناول الحلويات والشيبسي والمشروبات غازية.

3- تناول كميات كبيرة للغاية من المياه على فترات مع تناول الشاي أخضر مرتين في اليوم.

4- القيام ببعض التمارين الرياضة وتمارين بطن بالتحديد دون انقطاع.

5- منع تناول الأطعمة بعد الساعة 7 وإذا لزم الأمر يُمكن تناول الفاكهة بدلًا من الأطعمة.

6- الابتعاد عن تناول كميات كبيرة من الماء أثناء تناول الأطعمة لتجنب ظهور ” الكرش ” .