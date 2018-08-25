6 خطوات للتخلص من دهون البطن
تُعد دهون البطن ضمن أكثر المناطق العنيدة للغاية التي يصعب نزولها لكنها ليست بالخطوات المُستحيلة ، كل ما عليكي القيام به هو العمل عليها من خلال التمرينات الرياضية والأطعمة الصحية وبعض الخطوات التي تم رصدها من خلال هذه القائمة:
1- الابتعاد عن تناول الأطعمة المصنعة أو الدهون غير الصحية.
2- الابتعاد عن تناول الحلويات والشيبسي والمشروبات غازية.
3- تناول كميات كبيرة للغاية من المياه على فترات مع تناول الشاي أخضر مرتين في اليوم.
4- القيام ببعض التمارين الرياضة وتمارين بطن بالتحديد دون انقطاع.
5- منع تناول الأطعمة بعد الساعة 7 وإذا لزم الأمر يُمكن تناول الفاكهة بدلًا من الأطعمة.
6- الابتعاد عن تناول كميات كبيرة من الماء أثناء تناول الأطعمة لتجنب ظهور ” الكرش ” .
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