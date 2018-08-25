مقتل 18 شخصا في حريق فندق بالصين
قتل 18 شخصًا وأصيب 19 عندما اندلع حريق في فندق شمال شرق الصين، في وقت مبكر صباح اليوم.
وقالت وسائل إعلام محلية، إن الحريق اندلع فجر السبت في فندق من أربعة طوابق بمدينة هاربين. ونجح رجال الإطفاء في إخماد الحريق بعد أربع ساعات، بعد أن متد إلى الطوابق الثلاثة العلوية للفندق، وغطى مساحة 400 متر مربع. وأظهرت لقطات للحريق دمارًا واسعًا داخل وخارج الفندق، بما في ذلك جدران ونوافذ محترقة. وشارك في إخماد الحريق أكثر من 100 من رجال الإطفاء والجنود. ولا يزال سبب الحريق مجهولاً.
وتقع مدينة هاربين بالقرب من الحدود مع روسيا وكوريا الشمالية.
طلال[ عدد التعليقات: 2846 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم 😱
محمد[ عدد التعليقات: 391 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا العدد كبير ، الله يصبر اهلهم ياارب
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52630 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا ستار سترك ياكريم ,,
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4141 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يستر على المسلمين