رئيس الوحدة: لقاءنا مع الاتحاد هو الديربي الحقيقي للغربية

نواف السالم(صدى):

أكد رئيس نادي الوحدة حاتم خيمي، أن لقاء الاتحاد والوحدة هو الديربي الحقيقي للمنطقة الغربية ولكن في السنوات الأخيرة أصبح لقاء الاتحاد والأهلي ديربي الغربية لبعد الوحدة عن المنافسه في الفترة الماضية.

وعلى جانب آخر، شهدت مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجدة وجود ” خيمي ” لمساندة فريق الاتحاد أمام الوصل الإماراتي و تمنى خلال حديثه لبعض وسائل الاعلام التوفيق للاتحاد وجميع ممثلي الوطن في البطولة العربية للأندية الأبطال.

وشكر رئيس الوحدة، معالي المستشار تركي آل الشيخ نظير ما قدمه للأندية السعودية ونادي الوحدة على وجه الخصوص من خلال التعاقدات مع لاعبين أجانب ومحليين.