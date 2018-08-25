” التقاعد ” : في حالة تمديد الخدمة العسكرية يتم احتساب السنة باثنين

علي القحطاني(صدى):

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، أنه في حالة ما تم تمديد الخدمة العسكرية أو وجدت خدمات إضافية، يتم احتساب السنة باثنتين، وبذلك يمكن إتمام المدة كاملة وهي 35 سنة.

وعن مدة الاشتراك الخاضعة للتأمينات، أوضحت المؤسسة أنها لا تحتسب خدمة مكملة لغرض التقاعد، وإنما تحسب في تخصيص المعاش التقاعدي؛ بعد اكتمال الخدمة النظامية الفعلية الخاضعة لنظام التقاعد.

كما أشارت إلى أن المستفيد يمكنه الحصول على المعاش؛ وذلك من خلال الحساب البنكي أو عبر وكيل، مشددة على أهمية إثبات الإعالة للاستفادة من المعاش التقاعدي.

أما في حالة أوقف نصيب أحد المستفيدين من المعاش، فإنه يتم إعادة توزيعه على بقية المستفيدين على ألا يقل مجموع ما يصرف لهم عن 50% من معاش التقاعد.