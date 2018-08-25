شركة تعوض فتاة عن عملها يوم العيد بـ 1000 يورو

القاهرة(صدى):

خبأ العيد لفتاة مصرية ” سماح عبدالقادر ” ، مقيمة بإسبانيا، وتعمل بإحدى الشركات الإسبانية، مفاجأة لم تكن تخطر ببالها؛ حيث حصلت على 1000 يورو من قبل شركتها، بسبب عملها أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت الفتاة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” قائلةً: ” وصلتني رسالة بإيداع 1000 يورو في حساب المرتب بتاعي فكلمت الحسابات أعرف دول بتوع إيه لأن ده مش وقت بونص. ”

وتابعت ” عبدالقادر ” ساردةً القصة: ” فكان الرد الجميل إن: ” جالنا إشعار من الهيد أوفيس فى كندا أنك مسلمة وكان المفروض تاخدي يوم الثلاثاء اللى فات أجازة عشان عيد المسلمين، لكن انتي جيتي واشتغلتي والشركة بتعوضك عن اليوم ده، وليكي حق تاخدى يوم تانى أجازة انتي اللى تحدديه، الظاهر العيد فرحة بجد والله. “