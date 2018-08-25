” الديزل ” و ” البدلة ” يتنافسان على كسب معركة الإيرادات

أماني الغامدي(صدى):

احتدمت المنافسة بين النجم المصري تامر حسني بفيلمه الجديد ” البدلة ” ، والنجم محمد رمضان بفيلمه ” الديزل ” ؛ حيث يتصارع الاثنان على كسب معركة الإيرادات الطاحنة؛ فيما تضاربت أرقام جهتي التوزيع ” دولار فيلم ” و” الشركة العربية ” خلال أيام العيد.

وأعلنت ” دولار فيلم ” تصدر ” البدلة ” لإيرادات الأفلام المعروضة حاليًا برصيد 12 مليونًا و145 ألفًا و761 جنيهًا مصريًا لافتة إلى أن ” الديزل ” حقق 10 ملايين و627 ألفًا و49 جنيهًا مصريًا، فيما شددت ” الشركة العربية ” على احتلال ” الديزل ” للمركز الأول.

وأوضحت ” الشركة العربية ” أن ” الديزل ” تصدر للإيرادات بـ 11 مليونًا و98 ألفًا و242 جنيهًا مصريًا، أما فيلم ” البدلة ” فحقق 10 ملايين و757 ألفًا و845 جنيهًا مصريًا.