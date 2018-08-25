تأنيث قطاع التغذية لإتاحة فرصة عمل للسيدات في المطاعم والفنادق

نايف السالم(صدى):

يبدأ المجلس التنسيقي لعمل المرأة بمجلس الغرف السعودية، بدراسة مبادرتين للتنسيق بين الجهات الحكومية وأصحاب المصانع؛ وذلك لأجل تعزيز فرص عمل المرأة وتذليل التحديات التي تواجهها.

وعن هذه المبادرات، أوضح المجلس أنها تتضمن تأنيث قطاع التغذية؛ لإتاحة فرص عمل للسيدات في المطاعم والفنادق، وتأهيل السعوديات للعمل في قطاع التجميل.

كما أشار لوجود مبادرات أخرى لأجل طرح مسارات عمل جديدة في سوق العمل، ومبادرة لتحفيز القطاع الخاص؛ لتوفير مراكز ضيافة للعاملات وحضانات لأطفالهن.