من خلال العين.. طريقة جديدة لاكتشاف الزهايمر قبل تطوره

واشنطن(صدى):

أكد باحثون من جامعة واشنطن، أنه يمكن فحص شبكية العين لدى الأشخاص في سن الأربعينات أو الخمسينات لمعرفة احتمال تطوّر مرض الزهايمر الذي يصيب الأشخاص في الشيخوخة.

وتتأثر شبكية العين بالتغيرات التي تحدث للدماغ؛ فيما أوضحت دراسة سابقة، أن الزهايمر يستغرق حوالي عقدين من الزمن ليتطوّر داخل الدماغ، وبحسب الأبحاث الجديدة تمتد هذه التغيرات إلى شبكية العين أيضًا، ويمكن كشفها مبكرًا.

وعقب اكتشاف إمكانية الإصابة بالزهايمر، يمكن اتخاذ إجراءات لإبطائه، والحد من أعراضه، إلى جانب مساعدة المرضى اجتماعيًا على مواجهة آثاره.