أمريكا تهدد قوات الأسد بتوجيه ضربات جديدة أقوى من ” دوما “

واشنطن(صدى):

قام جون بولتون، مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، بالتهديد بتوجيه ضربات جديدة ضد قوات جيش النظام السوري، مشيرًا إلى أنها ستكون أقوى بكثير من تلك التي شنَّتها في مدينة ” دوما ” ، إذا ما استخدم بشار الأسد أسلحة كيميائية مجددًا.

حيث قال ” بولتون ” : ” إنَّ الولايات المتحدة تراقب خطط النظام السوري لاستئناف عملياته العسكرية الهجومية في محافظة إدلب ” ، مشيرًا إلى أنَّ واشنطن سترد بأقوى طريقة ممكنة؛ إذا استخدم النظام السوري الأسلحة الكيميائية.

جاء ذلك خلال اجتماع مع سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، في جنيف يوم الخميس الماضي، حيث تطرقت هذه المباحثات للقضايا الرئيسية في الأجندة الدولية، بما في ذلك سوريا وإيران، بالإضافة لموضوع السيطرة على الأسلحة النووية.