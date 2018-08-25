بالصور.. بالبارود والأهازيج الوطنية قرية كساب تستقبل مصابها بالحد الجنوبي
شهدت قرية كساب بمحافظة أضم عصر أمس الجمعة ، كرنفالا رائعا أحاط به الفرحة والفخر والاعتزاز ، وما ذلك إلا لما قدمه أحد أبناء هذه القرية من تضحية وإصابته في الحد الجنوبي ، خلال تأديته عمله للدفاع عن دينه ووطنه .
وفي التفاصيل استقبل أبناء قرية ” كساب ” الجندي محمد مطلق آل مهدي العصماني ؛ والذي أصيب في الحد الجنوبي خلال تأديته عمله ، وكان استقبالا مهيبا اجتمع به شباب وشيوخ القرية ، حامدين الله على سلامة ابنهم ، وفخورين بما قدمه من تضحية في سبيل الذود عن دينه ووطنه ، ودحر الطغاة المعتدين .
اعتلت البسمة شفاه المستقبلين ، وضج المكان بالدعوات والحمد ، بالإضافة إلى استقبال البطل ” بالتعشير ” والذي يعد من أسمى أنواع البهجة والفرح ، وكذلك كانت الأهازيج الوطنية حاضرة ، مما أضفى للموقف مزيدا من الحماس والوطنية .
وعبر المصاب المهدوي لـ ” صدى ” : عن شكره لله أولاً وآخرًا على قدَره وقضائه؛ موضحًا وبكل بسالة أنه فداء للوطن، وأن بلدنا ولله الحمد بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، منصورة بإذن الله تعالى؛ راجيًا النصر المؤزر لجنودنا البواسل على الحد الجنوبي.
وأردف: في الحدود رجال تفيض بداخلهم مشاعر الوطنية والحماس والعزيمة واجتماع الكلمة، من أجل هدف واحد خدمة الدين ثم الملك والوطن ” .
وأكد الجندي المصاب وبكل إصرارأنه : يستعجل الأيام ويتحرى الفرصة للعودة لميادين الشرف والعزة والشموخ للاصطفاف مع بقية رجال جيشنا البواسل حتى يتحقق النصر المؤزر بأذن الله تعالى .
كما أكد أن إصابته لن تثنيه عن العودة لميدان الشرف دفاعا عن أرض الوطن ، وأضاف تلقيت العلاج اللازم وحالتي مستقرة ، وبعد شفائي سأعود وبإذن الله تعالى لزملائي لاستكمال مشوار دفاعي عن أرض الوطن .
من جهته عبر لـ ” صدى ” مطلق قراد آل مهدي والد المصاب : عن سعادته بما قدمه ابنه ” محمد ” في تضحيته بالدفاع عن حدود الوطن من ميليشيات الحوثي، والذي يفتخر بهذا الموقف كل مواطن سعودي، راجيًا من الله العلي القدير أن يمن على جنودنا المصابين بالشفاء العاجل، وأن ينصر جنودنا البواسل على حدود الوطن.
وأردف: أنا أعلم تماما أن في الحدود رجال تفيض بداخلهم الوطنية والحماس والعزيمة واجتماع الكلمة، من أجل هدف واحد خدمة الدين ثم الملك والوطن ” .
يذكر أن ” بن مطلق ” تعرض لإصابة من رصاصة غادرة لقناص حوثي أدت إلى كسر مضاعف باليد، تم نقله عبر الإخلاء الطبي إلى مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجده .
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محمد[ عدد التعليقات: 389 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يتمم شفائهم علي خير ياااارب 🙌
الفجر البعيد[ عدد التعليقات: 283 ] نشر منذ 48 دقيقة
الحمد لله على السلامه ونسأل الله تعالى أن ينصر جنودنا
متابع بصمت[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 44 دقيقة
نسأل الله النصر والتمكين وأن يحفظ جنودنا ويحمي وطننا ونسأل الله تعالى أن يرينا عجائب قدرته بالحوثيين ومن ساندهم
فهد المتعاني[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 33 دقيقة
الله يشافيه ويعافيه
وهذا واجبه اتجاه مايخدمه لوطنه
ولا شك في ذالك من حب لقبيلته لهذا الشهم الشجاع الذي يعتبر فخر لنا ك سعوديين
واشكر الجميع
ومن ثم اشكر صحيفة صدى التي تبث لنا كل جديد والاكثر متابعه 👍
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52614 ] نشر منذ 32 دقيقة
الله يشفيه ويعافيه مما اصابه ، عاجلاً غير آجل .. آمين ,,
فهد المتعاني[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 31 دقيقة
الله يشافيه ويعافيه
وهذا واجبه اتجاه مايخدمه لوطنه
ولا شك في ذالك من حب لقبيلته لهذا الشهم الشجاع الذي يعتبر فخر لنا ك سعوديين
اشكر صحيفة صدى التي تبث لنا كل جديد والاكثر متابعه 👍
البطريق[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 19 دقيقة
شفاه ربي. ونصر قريب ان شاء الله…
ويستاهل الاستقبال والحفاوه
ودون الوطن حنا درع وحصون
وشكرآ صدى على النقل المميز