بالصور.. بالبارود والأهازيج الوطنية قرية كساب تستقبل مصابها بالحد الجنوبي

حامد العمري تصوير رداد العصماني(صدى):

شهدت قرية كساب بمحافظة أضم عصر أمس الجمعة ، كرنفالا رائعا أحاط به الفرحة والفخر والاعتزاز ، وما ذلك إلا لما قدمه أحد أبناء هذه القرية من تضحية وإصابته في الحد الجنوبي ، خلال تأديته عمله للدفاع عن دينه ووطنه .

وفي التفاصيل استقبل أبناء قرية ” كساب ” الجندي محمد مطلق آل مهدي العصماني ؛ والذي أصيب في الحد الجنوبي خلال تأديته عمله ، وكان استقبالا مهيبا اجتمع به شباب وشيوخ القرية ، حامدين الله على سلامة ابنهم ، وفخورين بما قدمه من تضحية في سبيل الذود عن دينه ووطنه ، ودحر الطغاة المعتدين .

اعتلت البسمة شفاه المستقبلين ، وضج المكان بالدعوات والحمد ، بالإضافة إلى استقبال البطل ” بالتعشير ” والذي يعد من أسمى أنواع البهجة والفرح ، وكذلك كانت الأهازيج الوطنية حاضرة ، مما أضفى للموقف مزيدا من الحماس والوطنية .

وعبر المصاب المهدوي لـ ” صدى ” : عن شكره لله أولاً وآخرًا على قدَره وقضائه؛ موضحًا وبكل بسالة أنه فداء للوطن، وأن بلدنا ولله الحمد بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، منصورة بإذن الله تعالى؛ راجيًا النصر المؤزر لجنودنا البواسل على الحد الجنوبي.

وأردف: في الحدود رجال تفيض بداخلهم مشاعر الوطنية والحماس والعزيمة واجتماع الكلمة، من أجل هدف واحد خدمة الدين ثم الملك والوطن ” .

وأكد الجندي المصاب وبكل إصرارأنه : يستعجل الأيام ويتحرى الفرصة للعودة لميادين الشرف والعزة والشموخ للاصطفاف مع بقية رجال جيشنا البواسل حتى يتحقق النصر المؤزر بأذن الله تعالى .

كما أكد أن إصابته لن تثنيه عن العودة لميدان الشرف دفاعا عن أرض الوطن ، وأضاف تلقيت العلاج اللازم وحالتي مستقرة ، وبعد شفائي سأعود وبإذن الله تعالى لزملائي لاستكمال مشوار دفاعي عن أرض الوطن .

من جهته عبر لـ ” صدى ” مطلق قراد آل مهدي والد المصاب : عن سعادته بما قدمه ابنه ” محمد ” في تضحيته بالدفاع عن حدود الوطن من ميليشيات الحوثي، والذي يفتخر بهذا الموقف كل مواطن سعودي، راجيًا من الله العلي القدير أن يمن على جنودنا المصابين بالشفاء العاجل، وأن ينصر جنودنا البواسل على حدود الوطن.

وأردف: أنا أعلم تماما أن في الحدود رجال تفيض بداخلهم الوطنية والحماس والعزيمة واجتماع الكلمة، من أجل هدف واحد خدمة الدين ثم الملك والوطن ” .

يذكر أن ” بن مطلق ” تعرض لإصابة من رصاصة غادرة لقناص حوثي أدت إلى كسر مضاعف باليد، تم نقله عبر الإخلاء الطبي إلى مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجده .

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