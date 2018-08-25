الاتحاد الآسيوي يوضح حقيقة زيادة عدد اللاعبين الأجانب بدوري الأبطال

ماجد محمد(صدى):

أوضح مصدر بلجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حقيقة ما يتم تداوله عن زيادة عدد اللاعبين الأجانب في مسابقة دوري أبطال آسيا؛ حيث نفى المصدر ذلك ومؤكدًا عدم صحته.

وأشار المصدر، إلى أن أجندة الاجتماع القادم في العاصمة اليابانية طوكيو، الثلاثاء القادم، تخلو من مناقشة موضوع زيادة عدد اللاعبين الأجانب بدوري أبطال آسيا؛ لافتًا إلى أن ما يثار بوسائل الإعلام غير دقيق إطلاقًا.

وقال: ” هذا الأمر يتطلب دراسة متعمقة وطويلة نظرًا لكونه يتخطى الجانب الفني بالإضافة إلى جوانب أخرى مثل الضغط على الاتحادات المشاركة بالبطولة على زيادة الأجانب بالدوريات المحلية أو وضعها أمام خيار إهدار الأموال حال تعاقدها مع لاعبين فقط للمشاركة الآسيوية إضافة لإضعاف حضور اللاعبين الآسيويين بالبطولة وهو ما يتعارض مع أهداف اتحاد اللعبة القاري. “