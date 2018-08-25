نشوب مشكلة بين عدد من حجاج الداخل وصاحب حملة حج لتأخير رحلتهم

سالم المطيري(صدى):

قام عدد من حجاج الداخل القادمين من منطقة القصيم، بتحميل صاحب حملة حج مسؤولية تأخيرهم وعدم تقديم الخدمات والمساعدة لهم، وتكبيدهم المتاعب في السكن، حيث تدخلت الجهات الأمنية في محافظة جدة وقامت بتحرير محظر بالواقعة.

وفي هذا السياق، أوضح بسام المسند، أحد الحجاج المتضررين، أنهم قاموا بالحجز على أن تكون المغادرة متعجلة يوم 12 من ذي الحجة، إلا أنه بعد الانتهاء من مناسك الحج تم إبلاغهم بتأخير رحلتهم حتى يوم 14؛ بدعوى تأخير حجوزات الطيران.

وتابع ” المسند ” حديثه: ” وصلنا إلى جدة 3.30 مجهدين صباح الجمعة، وتعرض بعض النساء لإعياء شديد، وجرى إسعافهن من خلال الهلال الأحمر، فيما اضطررنا للبحث عن فنادق على حسابنا الخاص، وانسحب جميع المسؤولين عن الحملة وتركونا نواجه مصيرنا مع شخص مقيم أبلغونا أنه مدير الحملة ”

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وأشار إلى أنهم تقدموا ببلاغ إلى فرع وزارة الحج، كما تقدموا ببلاغ للشرطة وتم عمل محضر رسمي بالواقعة.