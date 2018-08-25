بالفيديو.. أعراض الالتهاب السحائي وطرق مواجهته

أماني الغامدي(صدى):

يعتبر الالتهاب السحائي من الأمراض الخطيرة المعدية التي تهدد الصحة، وللأسف أعراضها متشابهة مع أمراض أخرى لذا يجب التشخيص الجيد.

وكشف الدكتور يسري الحميلي خلال حلوله ضيفاً ببرنامج “الحكيم في بيتك” ، أعراض الالتهاب السحائي وطرق مواجهته.

وقال دكتور يسري ، الالتهاب السحالي له أسباب فيروسية وبكتيرية ومن خلال الفطريات ، ومع أن التطعيم فعال يجب الانتباه لإمكانية الإصابة به .

وتابع ، أن من علاماته ارتفاع في درجة الحرارة وتهيج للأغشية السحائية المحيطة بالمخ ، وقيئ مستمر ، ونوبات صراعية ، وطفح جلدي وردي على جسم المريض ، مٌشيراً إلى أنه أي اضطراب في الوعي لدى الحاجالعائد من موسم الحج يجب نقله فوراً لمستشفى الحميات لتشخيص حالته .