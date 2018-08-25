بعد إصابته بفيروس كورونا ببريطانيا.. إرسال مواطن سعودي لمستشفى العزل بليفربول

لندن(صدى):

كشفت مصادر أن الحالة الصحية لمواطن سعودي المرافق لابنته المبتعثة في بريطانيا، والمصاب بفيروس ” كورونا ” ، تدهورت عقب قرار مستشفى ليدز نقله إلى مستشفى العزل في ليفربول.

وبالتطرق للتفاصيل، أوضحت المصادر أن المواطن السعودي الذي أُصيب بفيروس ” الكورونا ” ، يبلغ من العمر 80 عامًا، مشيرة إلى أن أسرته ما زالت تتواصل مع السفارة السعودية بلندن؛ لنقله إلى المملكة لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وبالعودة لبداية ظهور أعراض المرض عليه، أبانت المصادر أن الموطن كانت تبدو عليه علامات الإرهاق؛ وعقب تفاقم المرض اتجه لعمل فحوصات في المدينة، التي اكتشفت أنه مصاب بفيروس ” كورونا ” ، فوضع بأحد مستشفيات ” ليدز ” لمدة 5 أيام.

حيث قررت المستشفى بعد ذلك إرساله لمدينة ” ليفربول ” ، لوجود مستشفى للعزل، إلا أن حالته تدهورت، وأبلغه الأطباء بأنهم يحاولون السيطرة على المرض، فيما طالب المواطن طالب المستشفى بإرساله للمملكة أو جلب العلاج، أو تمكينه من التواصل مع السفارة في لندن للحيلولة دون تدهور الحالة.

يُذكر أن المواطن المصاب بفيروس ” كورونا ” قدم من منطقة الشرق الأوسط، وهو ما أفصحت عنه هيئة الصحة العامة في إنجلترا، حيث يجري علاجه في مستشفى ليفربول.