” الفوزان ” : لا علاقة للحج بزيارة المسجد النبوي

نايف السالم(صدى):

يعمد الكثير من الحجاج إلى زيارة المسجد النبوي الشريف خلال أدائهم الحج؛ فيما قال عضو هيئة كبار العلماء الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، أن هذه الزيارة مستقلة لا علاقة لها بالحج ولا بوقته؛ فهي مستحبة على مدار العام كله، لا تخص بوقت.

وأوضح ” الفوزان ” أن زيارة المسجد النبوي مستحبة من أجل الصلاة فيه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ” صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد؛ إلا المسجد الحرام ” ‏‏، وقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏” لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد‏:‏ المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى ” .

وعلى جانب آخر، أكد الدكتور صالح الفوزان، أن: ” لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد الحرام ولا غيره من المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الحائض أن تدخل المسجد للجلوس فيه، أما مجرد الدخول من غير جلوس كأن تمر به أو أن تأخذ حاجة منه فليس عليها في ذلك حرج، فمـرور الحائض والجنب بالمسجد أو دخولهم لأخذ حاجة منه في غير جلوس فيه لا حرج فيه. “