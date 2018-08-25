نظام جديد يساعد على معالجة الاختناقات المرورية وتطوير الطرق بالرياض

علي القحطاني (صدى):

‏أخذت ‎أمانة الرياض في اللجوء إلى استخدام نظام التدفق المروري المستمرCFI، لمعالجة الاختناقات المرورية وتطوير تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريقي الثمامة والإمام سعود بن فيصل.

ويعد هذا الطريق هو أول تقاطع من نوعه تطبق عليه أحد الحلول المرورية غير التقليدية؛ فيما قالت الأمانة أنه سيجري افتتاح التقاطع مروريًا يوم الأحد القادم وقد استغرق العمل لإنجاز هذا المشروع قرابة ٥٦ يومًا؛ حيث أن التصميم يرتكز على فصل الحركات المرورية في منطقة التقاطع، وتوزيعها على تقاطعات ثانوية تسبق منطقة التقاطع الرئيسية.

ويجعل ذلك الارتداد في الحركة المرورية موزعًا بشكل هندسي في مناطق أبعد عن النقاط الحرجة؛ إذ سيتم فصل الحركة المتجهة لليسار على كل ذراع من أذرع التقاطع قبل التقاطع الرئيسي من أجل تقليل أطوار الإشارة الضوئية.

وسيقلل هذا البديل زمن التأخير في الرحلات، وزيادة الحجوم المرورية التي يتم التعامل معها مقارنة بالتصاميم التقليدية؛ إذ سيتم تعديل التصميم لكي تعمل الإشارات الضوئية بطورين بدلاً من أربعة أطوار؛ مما يعمل على فك الازدحام.