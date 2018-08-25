البدء بتأهيل 18 شركة محلية وخليجية لإدارة وتشغيل محطات الوقود

عادل الحربي (صدى):

قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية بتأهيل 18 شركة محلية وخليجية؛ وذلك لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية.

وعن ذلك، فإنه يحق للوزارة إلغاء تأهيل المنشأة في 3 حالات هي ” عدم التزامها بتطبيق أحكام اللائحة ومعايير التأهيل، صدور قرار من الجهة المختصة بثبوت تزوير البيانات أو المعلومات التي بُني عليها التأهيل ” .

أما عن الحالة الثالثة التي يتم فيها إلغاء شهادة التأهيل لشركات الوقود والخدمة، هي صدور حكم أو قرار من جهة مختصة واكتسب القطعية بمنعها من التعامل مدة سنتين وأكثر مع الوزارات والمصالح الحكومية.

يُذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية كانت قد منحت جميع المحطات ومراكز الخدمة الواقعة على الطرق الإقليمية في المملكة، أكثر من مهلة تصل إلى ثلاث 3 سنوات ونصف؛ لتصحيح أوضاعها من خلال التعاقد مع إحدى الشركات المؤهلة في إدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود.