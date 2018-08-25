بواب برج ترامب يكشف المستور

واشنطن(صدى):

كشف البواب السابق في برج ترامب بنيويورك، ” ساجودين ” فضيحة من العيار الثقيل قبل 4 أشهر تقريبا، حين زعم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنجب طفلا غير شرعيًا من إحدى الخادمات، خلال الثمانينيات.

وكان البواب قد تلقى مبلغا يقدر بعشرات الآلاف من الدولارات كي يتستر على فضيحة جنسية قديمة للرئيس الأميركي، لكنه أصبح الآن قادرا على الكلام.

وقد وقع ” ساجودين ” عقدا مع شركة ” أميريكان ميديا ” لمنعه من تسريب هذه القصة وكشف معطياتها، لكنه بات حاليا قادرا على الحديث، بعدما تمكن مؤخرا من إنهاء العقد الذي يربطه مع الشركة الأميركية، التي يمكلها دايفيد بيكر.

وتم توقيع العقد يوم 15 نوفمبر 2016، وينص على أن لـ ” أميريكان ميديا ” الحق الحصري في قصة ساجودين، دون كشف ماهيتها.

وينص العقد على أن حارس البوابة سيحصل على 300 ألف دولار في حال تم نشر القصة من طرف الشركة الأميركية، فيما جاء في الصفحة الثالثة من الاتفاق : ” بعد حوالي شهر، وقع الطرفان على تعديل يقضي بحصول ساجودين على 30 ألف دولار في غضون 5 أيام من استلام التعديل، على أن تمتد فترة -الحصري- إلى الأبد ” .

وكان ساجودين ملزما بدفع مليون دولار في حال سرب القصة أو خرق أحد شروط العقد.

ومن جانبه قال محامي الحارس : ” موكلي أنهى العقد ويأمل أن تظهر الحقيقة في المستقبل القريب ” .

ومن المتوقع أن يخرج ساجودين، قريبا، بتصريح حصري لأحد المنابر الأمركية لكشف المستور.