بعدما أوصى بألا يحضر ترامب جنازته.. السيناتور ” ماكين ” يستسلم لأيامه الأخيرة

واشنطن(صدى):

توقف السيناتور الأمريكي جون ماكين،عن تلقي العلاج الكيماوي والإشعاعي ،مستسلمًا لسرطان المخ الذي أصابه منذ أكثر من عام، فيما أكد مقربون أنهيعيش أيامه الأخيرة.

وأصدرت عائلة ماكين بيانًا، أمس الجمعة، قالت فيه: ” في الصيف الماضي، شارك السيناتور جون ماكين مع الأمريكيين الأخبار التي تعرفها عائلتنا بالفعل: لقد تم تشخيص حالته بوجود ورم شرس في المخ. في السنة التالية، تجاوز جون التوقعات ببقائه حيا ” .

وأضاف البيان: ” تقدم المرض، والتقدم الحتمي للعمر، يصدران حكمهما في النهاية. بقوة إرادته المعتادة، اختار ماكين أن يوقف العلاج الطبي الآن ” .

وحافظ ماكين على صورته القوية في النقاشات الرئيسية للسياسة الخارجية والعسكرية بمجلس الشيوخ.

كما انتقد ماكين الرئيس دونالد ترامب بشدة بعد لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن الذي يعده ماكين عدوا قديما له، وأوصى، في مايو الماضي، بألا يحضر ترامب جنازته.