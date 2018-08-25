بعد مباراة الاتحاد والوصل الإماراتي.. دياز: اعتذر للجماهير

طلال الغامدي(صدى):

اعتذر الأرجنتيني رامون دياز مدرب الاتحاد، للجماهير الاتحادية التي حضرت وتفاعلت طوال مباراة الفريق أمام الوصل الإماراتي، عن الأداء الذي قدمه الفريق.

وناشد دياز الجماهير بأن يصبروا فالفريق يحتاج إلى المزيد من الوقت، قائلا: ” اللاعبون كانوا حريصون على تحقيق الانتصار وكسب النتيجة خصوصاً وأن المباراة على أرضنا وبين جماهيرنا ولكن لم يحالفنا الحظ وكنت اتمنى أن نسعد الجماهير التي أدهشتني كثيراً بحضورها و تفاعلها ” .

وأضاف : ” لا نزال نحتاج إلى المزيد من المباريات لإيجاد الانسجام والهدف الذي تلقيناه كان خطأ دفاعي ونحتاج إلى المزيد من الوقت لتصحيح الوضع الدفاعي حيث أن الفريق يعاني من ضعف هذا الخط وسأعمل على تقوية الشق الدفاعي في المستقبل ” .

وانتهت مباراة الاتحاد والوصل الإماراتي ،أمس الجمعة ، بالتعادل الإيجابي 1 – 1 ضمن الدور الـ 32 من منافسات كأس العرب للأندية,