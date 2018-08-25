بالفيديو.. زوج يلقى حتفه في مشاجرة مع شخص تحرش بزوجته
شهدت محافظة الأسكندرية بمصر، واقعة مروعة، حيث لقي زوج أربعيني مصرعه في مشاجره مع شخص تحرش بزوجته على شاطئ البحر.
وتداول المصريون مقطع فيديو، ظهرت خلاله سيدة تحتضن زوجها المقتول وهي تبكي بحرقة وتصرخ لإنقاذ زوجها الغارق في دمائه على الشاطئ وسط ذهول وحيرة المتواجدين.
وكشفت التحقيقات أن المشاجرة نشبت بسبب قيام الجاني بمعاكسة زوجة الأول أثناء تواجدهم بالشاطئ، وحينها حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها الثاني على الأول بالضرب بسكين كانت بحوزته محدثًا إصابته التي أودت بحياته.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 19101 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبي الله عليه المجرم
ان شاء الله ينال عقابه الحقير
حسن[ عدد التعليقات: 197 ] نشر منذ 27 دقيقة
مش تحرش هذا واحد مجنون دايما هناك، والآن الامن في مصر صفر ،هذا المجنون بسكينه رايح جاي