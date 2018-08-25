بالفيديو.. زوج يلقى حتفه في مشاجرة مع شخص تحرش بزوجته

القاهرة(صدى):

شهدت محافظة الأسكندرية بمصر، واقعة مروعة، حيث لقي زوج أربعيني مصرعه في مشاجره مع شخص تحرش بزوجته على شاطئ البحر.

وتداول المصريون مقطع فيديو، ظهرت خلاله سيدة تحتضن زوجها المقتول وهي تبكي بحرقة وتصرخ لإنقاذ زوجها الغارق في دمائه على الشاطئ وسط ذهول وحيرة المتواجدين.

وكشفت التحقيقات أن المشاجرة نشبت بسبب قيام الجاني بمعاكسة زوجة الأول أثناء تواجدهم بالشاطئ، وحينها حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها الثاني على الأول بالضرب بسكين كانت بحوزته محدثًا إصابته التي أودت بحياته.