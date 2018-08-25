مواطن يبتز زوجته إما تمنحه 25 ألف ريال أو يطلقها

علي القحطاني (صدى):

تعرضت مواطنة للابتزاز من قبل زوجها، حيث أخذ يهددها بالطلاق إذا لم تقوم بمنحه مبلغ 25 ألف ريال.

وكشفت المواطنة وتعمل معلمة أن زوجها لم يقم بإضافتها في كرت العائلة ، رغم مرور 4 سنوات على زواجهما ،خوفا من غضب زوجته الأولى في حال علمت بزواجه منها، بحسب وسائل محلية.

وأوضحت أنها استخرجت بالفعل القرض الشخصي وأعطته المبلغ إلا أنه لم يكتف من تهديدها بالطلاق ولم يقوم إلى الآن من إضافتها في كرت العائلة ،مناشدة المسؤولين إنصافها من ابتزاز زوجها الذي حرمها من أبسط الحقوق.