مواطن يبتز زوجته إما تمنحه 25 ألف ريال أو يطلقها
تعرضت مواطنة للابتزاز من قبل زوجها، حيث أخذ يهددها بالطلاق إذا لم تقوم بمنحه مبلغ 25 ألف ريال.
وكشفت المواطنة وتعمل معلمة أن زوجها لم يقم بإضافتها في كرت العائلة ، رغم مرور 4 سنوات على زواجهما ،خوفا من غضب زوجته الأولى في حال علمت بزواجه منها، بحسب وسائل محلية.
وأوضحت أنها استخرجت بالفعل القرض الشخصي وأعطته المبلغ إلا أنه لم يكتف من تهديدها بالطلاق ولم يقوم إلى الآن من إضافتها في كرت العائلة ،مناشدة المسؤولين إنصافها من ابتزاز زوجها الذي حرمها من أبسط الحقوق.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 19101 ] نشر منذ 2 ساعتين
مالت عليها الغبيه ناقصة العقله
بما انه شحاذ فالمفروض انك انتقمتي منه واتصلتي بزوجته الاولى و وضعتيه في مشكله لانه ماله نيه يضيفك ضمن العائله و واضح ان زواجه منك طمعا في الراتب
alfahd42[ عدد التعليقات: 18473 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة الا بالله
سلطان[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 1 ساعة
هكذا الأنذال مصلحة نفسة فوق كل شي لكن الأيام ستجعله يندم يوم لاينفع الندم سيأتي واحد يتزوج ابنته ويعطيها الطاق طاقين او ينزل الله العقوبة فيه هو
زائر[ عدد التعليقات: 1705 ] نشر منذ 1 ساعة
يعطونه كرت عائله لوحده كل زوجه لوحدها يعلمهم مايقصرون معه يسوي اضافه ويطلع لها كرت عائله هم عارفين انه فيه زي كذا
qlq[ عدد التعليقات: 3767 ] نشر منذ 37 دقيقة
…
هذا قليل خاتمة