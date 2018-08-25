بالفيديو.. آخر ظهور للفنان ياسر المصري صباح يوم وفاته

أماني الغامدي(صدى):

استضاف التلفزيون الأردني الفنان الراحل ياسر المصري، صباح يوم وفاته ،الخميس ،في برنامج صباحات العيد، في بث حي ومباشر.

ونشرت الصفحة الرسمية لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية على موقع ” فيسبوك ” ، الجمعة ، آخر ظهور تلفزيوني للفنان الراحل، الذي توفي في حادث مروري في الزرقاء.

وظهر الفنان خلال اللقاء مجيبًا على سؤال حول أهم العناصر التي يحاول التمسك بها للمحافظة على حب الجمهور، فقال: ” إن التوفيق يأتي بفضل الله ومن ثم محبة الناس، عندما تكسب محبة الناس فهم سيتناسون ما تقع به من هفوات فالكل معرض للخطأ والكمال لله ” .

وأضاف المصري، إنه لا يبحث عن تأدية أدوار شخصيات معينة، وإنما يبحث عن العمل الهادف والذي يوصل رسالة هادفة.

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