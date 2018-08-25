مريض يعاني من التهاب بالمفصل يكتسب ” الجرب ” أثناء تواجده بالمستشفى

نايف السالم(صدى):

دخل مريض إلى قسم التنويم بمستشفى حكومية بالمدينة المنورة، قبل شهرين وهو يعاني من التهاب بمفصل اصطناعي.

وتم إحالة المريض لغرفة العزل منذ أسبوع ، بعد ظهور علامات الحكة والجرب عليه، وصرف له العلاج المخصص لعلاج حالات الجرب.

وأوضح المريض أنه تم تركيب مادة إسمنتية له بدل المفصل ولا يستطيع الحركة وغير قادر على الوقوف أو المشي إلا بالاستعانة بشخص آخر، مشيرا إلى أنه لا يعرف سبب دخوله قسم العزل، وأنه كان فقط يشعر بأعراض منها الحكة والحساسية في منطقة البطن، بحسب المدينة.

وأمرت المستشفى بإخراجه، أول أمس، وطلب منه مراجعة العيادة الجلدية، بعد عيد الأضحى.