” الأزهر العالمي ” يُحرم لعبة إلكترونية تشبه القمار

القاهرة(صدى):

حرّم مركز الأزهر العالمي للفتوى لعبة ” الكونكر ” التي لاقت شهرة واسعة في العالم العربي ،واعتبرها تفتقد الضوابط التي حث عليها الإسلام.

وأوضح المركز أن أكبر المخالفات في اللعبة هو احتواؤها على قمار، حيث يلعب فيها أكثر من شخص على رصيد وهمي من النقود على شكل نقاط.

وأشار إلى أن القمار أو المراهنة من الميسر المُتَّفق على حرمته شرعًا، كما أن القمار من كبائر الذنوب.

يذكر أن ” الكونكر ” تعتبر أول لعبة تمثيل الأدوار متعددة اللاعبين على الإنترنت وغزت الأسواق العربية، وهي من الألعاب التي أطلقها نادي القمار كونكر في عام 2014.