من بينها ” جوز الطيب ” ..الجمارك توضح الأصناف الممنوعة من الدخول

حمود العنزي (صدى):

أكدت الهيئة العامة للجمارك على القادمين للمملكة عبر المنافذ البحرية والجوية والبرية، ضرورة التأكد من عدم حملهم لممنوعات تعرضهم للسجن والغرامة.

وأوضحت الهيئة قائمة بأهم الأصناف الممنوع حيازتها، ومن بينها، كل ما يحتوي على كاميرا تصوير سرية مثل الساعات والنظارات والأقلام، وكذلك العملات المزورة ،والسجائر الإلكترونية، والليزر بأنواعه، والألعاب النارية، والصاعق الكهربائي، وأجهزة التنصت.

كما تمنع دخول المسكرات، والمخدرات ، والأسلحة، والكتب والمطبوعات المخالفة لأنظمة وزارة الإعلام، والأقراص ووسائل التخزين التي تحتوي على مواد مخلة بالآداب .

وشددت على الحذر من حيازة دخان المضغ الممنوع، وأجهزة كشف رادار السرعة، وثمرة جوز الطيب، والأدوية والمستحضرات غير المسجلة في هيئة الغذاء والدواء، وثمار القورو، ومسيلات الدموع.