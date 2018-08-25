مشاري العوضي يوضح حقيقة انفصاله عن هند البلوشي

أماني الغامدي(صدى):

علق المطرب الكويتي مشاري العوضي، على ما نُشر مؤخرًا حول انفصاله عن زوجته الممثلة الكويتية هند البلوشي، مؤكدًا على صحة الأنباء.

وأعلن العوضي أن الطلاق تم قبل نحو عامين، وأنه لم يتحدث عن أسبابه رغبة في الحفاظ على خصوصية حياته الشخصية، وأنه لم يربطهما سوى الأطفال.

وقال العوضي في تدوينة له بموقع ” انستقرام ” : ” كثرة أسئلة الناس لي عن طلاقي من الفنانة هند البلوشي وكنت دايماً امتنع عن الإجابه لأن ما بي أحد يتدخل بحياتي الشخصية والعائلية، لكن اليوم راح أصرح رسمي بطلاقي من هند البلوشي علشان أخلي مسؤوليتي عن أي شي ممكن يمسني ” .

وأضاف : ” للعلم احنا منفصلين من قبل سنتين تقريباً ولا يربطني فيها إلا عيالي وبس ،مافي نصيب والحمدلله على كل حال، دخلنا بالمعروف وطلعنا بالمعروف، وعسى الله يوفق الجميع ” .