وليد الطبطبائي يكشف سبب منعه من أداء الحج

الكويت(صدى):

أكد النائب الكويتي، وليد الطبطبائي، أن عدم أدائه لمناسك الحج هذا العام، لا علاقة للسلطات السعودية فيه، مشيرًا إلى أن السبب يعود لخضوعه لتحقيق بقضية ” دخول المجلس ” .

وأعاد الطبطبائي نشر تغريدة بها تصريحاته حول الموضوع قائلا فيها : ” عدم سفري للحج لا علاقة للسلطات السعودية به ولكن لصدور حكم سجن ضدي في الكويت بسبب ما يُعرف قضية دخول المجلس، ونظرًا لوجود اتفاقيات تنفيذ الأحكام بين الدول العربية فعليه يتعذر علي السفر إلى هناك حاليًا ” .

وأضاف في تغريدة أخرى : ” السعودية بكل مؤسساتها وطاقاتها تدير موسم الحج بكفاءة عظيمة تشكر عليها وبنفس انساني رائع، ولذلك لامجال للحديث عن تدويل الحرمين وهي الدعوة التي أطلقها نظام الملالي في ايران وذلك لضرب الإسلام من الداخل إتماما لدور المشروع الإيراني العفن في المنطقة ” .