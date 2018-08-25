طرد أم ورضيعتها من على متن طائرة ليلًا

باريس(صدى):

أنزل طاقم طائرة تابعة لشركة طيران بريطانية، أم ورضيعتها على مدرج في مطار بلدة ” اجاكسيو ” الفرنسية ليلا قبل الإقلاع.

ويرجع سبب إنزال الأم وابنتها إلى أن المضيف شك في إصابة الطفلة بجدري الماء المعدي.

وحاولت الأم أن تشرح للمضيف الذي طلب منها مغادرة الطائرة، أن ابنتها ليست معدية، وأن البثور أصبح عليها قشور مما يعني أن الفيروس لم يعد نشطا، لكنه أصر على موقفه.

وقالت الأم إن ما حدث كان في الساعة العاشرة ليلا، و المطار يستعد لإغلاق أبوابه،ولم يكن هناك أحد تقريبا، مضيفة : ” كنت وحدي مع ابنتي وحقائبي الكبيرة، وقد بكيت كثيرا ” .