مسعف ينقذ حياة مواطن صدفه على الطريق بعدما اصطدم بإبل سائبة

محمود البلوي(صدى):

أنقذ مسعف سعودي حياة مواطن إثر إصطدام سيارته، فجر الجمعة ،بمجموعة من الإبل السائبة على الطريق الواقعة بين محافظة ضباء ومركز شرما .

وكان المسعف قد صادف أثناء سفره وجود المواطن المصاب وكانت حالته حرجة حيث كان متوقف التنفس لديه ومصاب بكسور.

وأجرى المسعف إنعاش قلبي رئوي على مدى 25 دقيقة للمصاب، مستعينا بحقيبة الاسعافات الاولية ،حتى نجح بفضل الله في إعادة التنفس للمصاب.

وحضرت فرقة إسعافية من هيئة الهلال الأحمر وتم نقل المصاب إلى مستشفى ضباء لتلقي العلاج اللازم .