أهالي حي الشهيد بمحايل يعيشون حالة رعب بسبب الثعابين

أبها(صدى):

يعيش أهالي حي الشهيد وسط محايل ، في حالة من الرعب المستمر، بسبب مداهمة الثعابين والعقارب لمنازلهم من وقت لآخر.

وأشار السكان إلى وجود مقبرة تتوسط الحي قد تحولت إلى غابة للأشجار الكثيفة والتي امتدت إلى خارج أسوار المقبرة دون تحرك الجهات المختصة لإزالتها، موضحين أن العقارب والثعابين وبينها ” الكوبرا ” عادة ما تخرج عليهم من تلك المقبرة.

وطالب الأهالي الجهات المختصة بضرورة سرعة التحرك لحمايتهم من مخاطر تلك الأفاعي.