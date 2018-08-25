بالفيديو.. نفايات الزوار تشوه معالم إحدى حدائق حفر الباطن

نايف السالم(صدى):

وثق مواطن بكاميرا جواله، مشهدًا مؤسفًا بإحدى حدائق حفر الباطن، وقد غطت النفايات المساحة الخضراء بأكملها.

وأظهر المقطع كيف أصبح حال الحديقة بعد أن تركها زوارها وقد عجت بأكوام من النفايات.

ومن جانبه أعرب متداولو المقطع عن غضبهم، مناشدين جميع الوزارات بتثقيف موظفيها وخصوصا وزارة التعليم، مشيرين إلى أن المشكلة في ازدياد وهناك تقصير من الجهات المسؤولة.