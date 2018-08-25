الإطاحة بمواطن تحرش بطفل ووثق جريمته

نايف السالم(صدى):

تمكن رجال التحريات والبحث بشرطة الكعكية، من الإطاحة بمواطن تحرش بطفل بعد أن استدرجه داخل مركبته، وذلك بعد 4 أشهر من هروبه.

وكانت الجهات الأمنية بشرطة الكعكية قد تلقت بلاغاً عن تعرض طفل للتحرش الجنسي من شخص مجهول قام بملاحقته وإقناعه بركوب مركبته، وعندها تحرش به داخل المركبة مستخدماً سكيناً معه وقام بتصويره تاركاً الطفل بعد فعلته في أحد الشوارع ولاذ بالفرار.

وبالتحريات والبحث بإشراف من مدير مركز شرطة الكعكية ورئيس شعبة التحريات والبحث بالمركز، اتضح أن الشخص أربعيني ويملك مركبة تمكن رجال الشعبة من معرفة نوعها وتفاصيلها، وجرى التعميم عليها.

وتم رصد المركبة في أحد الشوارع بمكة تنطبق عليها مواصفات المعمم عليها، وجرى استيقافها وإحالة صاحبها للتحقيق وجرى تصديق اعترافه.