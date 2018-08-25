سيدة تبيع جسدها عبر الإنترنت من أجل طفلتها.. وهذا مصيرها

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

سلكت أم عشرينية مصرية طريق الشيطان بعد طلاقها من زوجها الذي تركها هي وابنتها بدون عائل بعد تنازلها عن جميع حقوقها، فلجأت لبيع جسدها لتلبية احتياجات طفلتها.

تعود الاحداث عندما حلت المشاكل المادية بين زوجين فتركت الزوجة وتدعى سارة صاحبة الـ 25 عام المنزل عدة مرات المنزل وطلبت الطلاق ولكن تدخل الاهل واعادوا شمل الأسرة الصغيرة مرة أخرى ، خاصة بعد حملها

وبعد أشهر قليلة وضعت الزوجة مولدتها ملك ومع تكرار المشاكل المادية ازداد الأمر سواء عندما رفض الأب الإنفاق على زوجته وتلبيته إحتياجات رضيعته فتركت الزوجة المنزل واتجهت إلى أسرتها و رفضت العودة إلى زوجها مرة أخرى وطلبت الطلاق وأصرت عليه ، حضر الزوج لإقناعها على العودة لشقتها ولكنها أبت فاتفق الطرفين على الطلاق وتنازل الزوجة عن حقوقها.

بعد فترة تركت الأم منزل أسرتها بعدما أوهمتهم أنها لقيت فرصة عمل و تقيم بشقة مع زميلتها رفضت أسرتها فى بداية الامر ولكن الزوجة نفذت قرارها، ولم تجد المال الكافى للإنفاق عليها وعلى نجلتها ولجأًت إلى التجارة الحرام ، لم تجد بضاعة تروجها سوي جسدها، فانشأت حساب وهمى على الفيس بوك لإستقطاب الشباب وممارسة الجنس معهم بمقابل مادى.

ووقعت الفتاة فى فخ رجال مباحث الأدب وأوهمها أحد الضباط أنه زبون حتى أوقع بها ، وأوهمها انه يريد أن يمارس معها الجنس بمقابل السعر التى تحدده .وعندما ذهبت للشقة مكان الإتفاق فوجئت بالكمين المنصوب لها، وتم القبض عليها.