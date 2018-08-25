مقتل شاب على يد أهل زوجته بعدما ذهب ليصالحها

متابعات:أميرة خالد(صدى):

ذهب شاب ليصالح زوجته بعد أن ذهبت إلي أسرة ابيها، بعدما تعدي عليها، ولكن بدأت المشادات الكلامية بين الأسرتين فوقع جريحاً بعدما تعدي عليه بعض لجالسين في الصلح.

وتوفي بعض من الرجال الذين تدخلوا في الصلح وكان منه بينهم الضحية “محمد شعبان ” صاحب الـ 47 عام، وكان معروف عنه أنه ذا تدين وأخلاق ودائماً يسعي إلي الخير فلم يتردد للحظة عندما علم بالمشكلة وذهب إلي الزوج ليصلح بينه وبين زوجته.