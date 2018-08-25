سفارة المملكة في النمسا تشدد على مراعاة قانون حظر تغطية الوجه

علي القحطاني (صدى):

أوضحت سفارة السعودية للمواطنين والمواطنات عدد من القوانين المرعية عند زيارة جمهورية النمسا لابد من التقيد بها وعدم مخالفتها.

وأكدت السفارة أنه يلزم التأكد من عدم الخلط بين صلاحية الدخول ومدة الإقامة وعدد السفارات المسموح بها في تأشيرة الشنغن، وعمد الحصول على التأشيرة من إحدى الدول فيفترض أن تكون الفترة الأطول للإقامة في هذه الدولة.

وتابعت السفارة أنه قد تقوم السلطات المختصة لأي من دول الشنغن عند الدخول لها كمحطة أولى بطلب أوراق حجوزات السفر .

ووجهت السفارة بضرورة حمل الرخصتين السعودية والدولية وان تكونا ساريتا الصلاحية .

وأكدت أن قانون حظر تغطية الوجه مطبق في عموم النمسا ، ويترتب على مخالف القانون دفع غرامة فورية ، مبينة أن للسلطات المختصة الحق في طلب نزع غطاء الوجه.